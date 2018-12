Vida Urbana Sete escolas em Goiás serão transformadas em tempo integral Seduce informou que os profissionais das unidades de ensino passaram por um treinamento; confira as unidades que adotarão o novo modelo

Em 2019, sete escolas da rede estadual de Goiás que oferecem Ensino Médio serão transformadas em escolas em tempo integral, anunciou nesta quarta-feira (12) a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). A intenção é que elas já passem a funcionar no novo modelo ainda no primeiro semestre. Os colégios estaduais que passarão a contar com a proposta são: N...