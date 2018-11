Cidades SES entrega hoje fórmula infantil para filhos de mães com HIV Pasta informou que cerca de 5 mil latas do produto já estão no Almoxarifado Central da secretaria

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) distribui nesta sexta-feira (9) a fórmula infantil para as crianças filhas de mães soropositivas. A pasta informou que cerca de 5 mil latas do produto já estão no Almoxarifado Central da secretaria e começam a ser repassadas às unidades nesta tarde. Na segunda-feira (5), O POPULAR mostrou que a fórmula láctea para bebês de 0 a 6 meses estava em falta desde o iní...