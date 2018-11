Cidades Servidores pagam multa por causa de protesto em Formosa Decisão pela suspensão dos servidores, que foi revertida em multa, se baseia no Estatuto dos Funcionários Públicos, uma lei de 1988

Quinze servidores que trabalham no Centro de Atendimento Socioeducativo de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, foram processados administrativamente e condenados a pagar uma multa de R$ 857 cada um. O motivo da penalidade foi um protesto realizado na unidade em setembro de 2015, quando cartazes de protesto foram fixados nas paredes com os dizeres “abaixo a opres...