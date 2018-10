Cidades Servidores evacuam prédio do Ministério da Saúde Motivo seria um desnível identificado no quinto andar do edifício, próximo aos elevadores

Servidores do Ministério da Saúde evacuaram hoje (22) um prédio alugado pela pasta na quadra 702 da Asa Norte, região central de Brasília. O motivo seria um desnível identificado no quinto andar do edifício, próximo aos elevadores. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, equipes da Defesa Civil e da construtora responsável pelo prédio estão no local ...