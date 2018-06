Cidades Servidores da Saúde de Aparecida de Goiânia entram em greve Eles protestam contra o não cumprimento da Lei 085/2014, que trata do plano de cargos e carreiras

Servidores da Saúde de Aparecida de Goiânia entraram em greve na manhã desta segunda-feira (11) contra a não cumprimento da Lei 085/2014, que trata do plano de cargos e carreiras. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde-GO), a progressão dos trabalhadores está atrasada desde janeiro deste ano. Em protesto, cerca d...