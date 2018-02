Servidores da Prefeitura de Catalão são suspeitos de crime contra radialista

A Polícia Civil de Catalão prendeu na manhã desta terça-feira (27) um servidor comissionado da prefeitura do município suspeito de ser um dos executores do crime contra o radialista Ricardo Nogueira em dezembro do ano passado. O outro servidor, também suspeito de ter participado da execução do crime, está foragido. Ambos trabalham como fiscais no serviço de fiscalização de código de postura e obra. Além dos dois, uma funcionária de uma concessionária de Catalão também é suspeita e foi presa nesta terça-feira. Dentre outras possíveis motivações, a polícia investiga a possibilidade de crime político.

O crime ocorreu em Três Ranchos, quando três bombas caseiras foram jogadas na casa do radialista. Ele havia acabado de chegar em casa com a esposa e um dos estilhaços chegou a atingi-lo nas costas. Segundo o delegado titular do 1º Distrito Policial (DP) de Catalão e da Delegacia de Três Ranchos, Vitor Oliveira Magalhães, a polícia chegou aos três suspeitos após identificar o carro utilizado no dia do crime, que é da suspeita e foi apreendido hoje na casa do servidor preso. Conforme o delegado, a polícia não tem prova do envolvimento dela no dia do crime, tendo sido presa por ser a dona do veículo usado.

À polícia, os suspeitos informaram que são amigos. Em depoimento, a suspeita admitiu ter emprestado no dia do crime o carro a um dos suspeitos. Desde a época do crime, o delegado explicou que foram colhidos depoimentos de testemunhas e analisadas imagens de câmeras de segurança tanto de Catalão quanto de Três Ranchos. Foi a partir dessas diligências que foi possível identificar o veículo e chegar aos três, que tiveram mandados de prisão expedidos. O servidor da prefei preso nega envolvimento ou mesmo que estava com o carro no dia, algo que, segundo o delegado, já está comprovado.

Crime Político

O delegado Vitor Oliveira disse que a polícia também investiga a possibilidade de crime político, mas garante que até o momento não há nenhum indício de que eles tenham se valido do fato de serem funcionários da prefeitura para executar o crime ou de que a motivação tenha sido política. "Se trabalha também com essa possibilidade. Como são funcionários da prefeitura e já se aventou que são de grupos rivais (a vítima e os suspeitos), a polícia não fecha os olhos para isso", disse. De acordo com ele, o inquérito ainda apura a motivação.

Em depoimento, os suspeitos presos negaram o crime. Os três vão responder por associação criminosa e crime de dano qualificado. A investigação ainda está em andamento e o delegado estima concluir o inquérito em 15 dias.

Prefeitura

O secretário de Comunicação da Prefeitura de Catalão, Cairo Batista, disse ao POPULAR que, somando servidores efetivos e comissionados, são mais de 3 mil funcionários da administração municipal. "A prefeitura não tem nada a ver com o que o funcionário faz fora do horário de expediente dele", disse. De acordo com ele, os servidores serão afastados depois que o inquérito policial for remetido à Justiça, apontando a participação dos dois no crime. "Foram presos para averiguação. Não estão condenados", disse. O secretário garantiu que a procuradoria jurídica irá acompanhar o caso e as providências serão tomadas assim que o inquérito for concluído.