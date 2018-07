Cidades Servidores da Enel ficam presos às ferragens de caminhão após acidente em Niquelândia Todos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uruaçu

Seis funcionários da Enel ficaram feridos após um acidente, na noite de ontem (13), na GO-237, em Niquelândia, no Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros disse que as vítimas estavam em um caminhão da empresa quando o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista, caiu em uma ribanceira e tombou. Duas pessoas ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas com fe...