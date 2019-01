Aproximadamente 50 servidores da rede estadual de educação protestam, na manhã desta sexta-feira (11), na porta da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). A categoria reclama do atraso no pagamento da folha de dezembro e questiona cadê o dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O grupo também está criticando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que pediu nesta quinta-feira (10), numa medida emergencial, para que os prefeitos intercedam junto aos donos de supermercados e farmácias das cidades para que os servidores públicos do Estado possam realizar compras e pagar assim que o pagamento de dezembro for realizado. O gestor, no entanto, ainda não deu uma data para que isso ocorra.

Em matéria publicada pelo O Popular, na quarta-feira (9), a pasta informou diz que está fazendo o possível para manter a normalidade, que o pagamento do mês de janeiro está garantido e que fará uma nova reunião com os servidores da pasta para discutir a situação.