Servidores da Educação de Goiânia protestam no Cepal, no Setor Sul

Servidores da Educação da rede municipal de Goiânia protestam na manhã desta quinta-feira (8) no Cepal, no Setor Sul. Eles possuem uma pauta de 33 reivindicações, que inclui a melhoria nas escolas e Cmeis, pagamento da data-base deste ano e do ano passado, cumprimento da lei do adicional de 30% para os novos auxiliares de atividades educativos e o retroativo, e cumprimento do piso nacional dos professores e reposição das perdas inflacionárias.

Antônio Oliveira, um dos organizadores da manifestação - que é apoiada pelo Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed) -, afirma que há cerca de 250 pessoas no local. “A assembleia é para decidir os próximos passos dessa mobilização. Vai ter votação e vamos verificar o que vamos fazer”, afirmou, ressaltando que existe a possibilidade de greve, mas que a questão não será decidida ainda hoje.

Segundo Antônio, as reivindicações serão levadas também ao Ministério Público do estado de Goiás (MP-GO) para onde, caso haja decisão nesse sentido durante a assembleia, os manifestantes devem caminhar em passeata.

Por nota, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) informou que 88,61% das instituições estão em funcionamento. "Como não há amparo legal para o ato, solicitará às unidades paralisadas a reposição do dia letivo. A SME ressalta que não recebeu oficialmente dos sindicatos legalmente constituídos qualquer pauta de revindicação", diz texto emitido pela pasta.

Confira a pauta de reivindicações dos manifestantes:

"PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA.

1. Exigimos respeito por parte do prefeito Iris Rezende e do Secretário Marcelo Ferreira da Costa, pois precisam deixar de agir com manobras e realizar uma verdadeira negociação com os trabalhadores, através do SIMSED e não através de seus prepostos (Sintego e Sindigoiânia);

2. Melhoria nas escolas e CMEI’s de Goiânia, para que seja garantido o pleno atendimento de direitos básicos dos estudantes e dos trabalhadores da educação;

3. Imediato pagamento da data-base do trabalhador administrativo referente ao ano de 2017 e 2018. Exigimos o pagamento sem parcelamento, pois já deviam estar cumprindo desde o mês de janeiro;

4. Pagamento de um Piso Salarial para o trabalhador administrativo de no mínimo dois salários mínimos;

5. Cumprimento da lei do adicional de 30% para os novos auxiliares de atividades educativos e o retroativo.

6. Cumprimento do Piso Nacional dos professores e reposição das perdas inflacionárias;

7. Convocação dos aprovados no último concurso, inclusive do Cadastro de Reserva, e prorrogação do Concurso, como meio para suprir o déficit real de funcionários na Rede Municipal;

8. Melhorias no atendimento do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS), afastamento do presidente Sebastião Peixoto e auditoria pública de suas contas.

9. Democracia na Rede Municipal, com discussão e apresentação das Novas Diretrizes e revogação de medidas autoritárias, como foi o processo de eleição dos coordenadores;

10. Reajuste da Regência do professor;

11. Valorização dos diretores, garantindo a incorporação da gratificação e a compatibilidade do seu valor com as responsabilidades da função;

12. Reajuste do auxílio locomoção do professor;

13. Direito dos auxiliares de atividades educativas realizar substituição;

14. Alteração do Plano de Carreira e Estatuto, definindo o cargo de auxiliar como pedagógico e equiparando a suas vantagens em semelhança a carreira do professor;

15. Auxílio locomoção para os auxiliares de atividades educativas;

16. Pagamento dos oito meses de retroativo dos servidores administrativos, referentes a data-base de 2014;

17. Pagamento das Progressões Horizontais (mudança de letra) e Verticais (Titularidade), com retroativo, para todos os trabalhadores da educação;

18. Regulamentação do cargo de cuidador;

19. Não fechamento do Ciclo III;

20. Reabertura de turmas EAJA noturno nas Escolas onde fecharam e Manutenção onde já existem;

21. Que a Progressão vertical dos servidores administrativos volte a ser de 2 em 2 anos;

22. Igualdade do recesso escolar dos trabalhadores administrativos em relação aos demais servidores da educação;

23. Direito a insalubridade para os trabalhadores administrativos;

24. Pagamento de três meses retroativo do Piso dos professores no ano de 2014;

25. Regência para o coordenador de turno;

26. Direito ao auxílio locomoção para o trabalhador administrativo:

27. Cumprimento da lei que garante a substituição do administrativo imediatamente;

28. O administrativo com formação superior na área pedagógica de educação tenha garantia de valorização tanto economicamente quanto socialmente no decorrer de sua carreira pública;

29. Fim das Escolas e CMEIs de Placa;

30. Melhoria na qualidade da merenda escolar e dos produtos adquiridos para o preparo dos alimentos, com garantia do fornecimento do lanche a todas as instituições, sem interrupções contínuas ou esporádicas durante todo o período letivo;

31. Maior segurança nas instituições escolares, pois semanalmente as mesmas são assaltas e o patrimônio da escola é depredado;

32. Concessão das licenças prêmio;

33. Punição rigorosa contra o sistemático assédio moral na rede municipal"