Cidades Servidora pública é encontrada morta dentro de casa; ex-marido é suspeito Familiares não conseguiram entrar em contato com a vítima e acionaram a polícia

Na manhã desta segunda-feira (5), uma mulher foi encontrada morta na própria casa, em Sinop, interior do Mato Grosso. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi esfaqueada. As investigações apontam que o crime tenha motivação passional. Familiares da servidora pública Marta Alves Martins, de 40 anos, não conseguiram entrar em contato com ela e acionaram a polí...