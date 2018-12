Vida Urbana Serviços públicos são atingidos por falta de repasses em Goiás Gestão do governo estadual chega ao fim com dívida milionária em diversos setores da administração, o que compromete atividades sensíveis, como saúde e área social

A crise financeira do governo de Goiás veio se arrastando ao longo deste ano, com consequências que se agravaram e comprometeram setores sensíveis do serviço público, como a saúde, que teve três importantes hospitais fechados na última quinta-feira no Estado, a assistência social, o transporte escolar e até o serviço de manutenção das rodovias. A atual gestão chega ao...