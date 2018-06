Cidades Serviço de proteção a queimadas em parques estaduais estão atrasados Trabalho que consiste em resguardar áreas de conservação contra incêndios foi licitado, mas processo emperrou

Os cinco parques estaduais já legalizados em Goiás estão sem a prevenção contra as queimadas, os chamados aceiros, que devem ser feitos anualmente. Os aceiros são uma área sem vegetação feita em torno de terrenos ou propriedades para proteger de incêndios. Uma licitação do governo estadual teve as propostas abertas em maio, quando também houve o resultado. Este, no entant...