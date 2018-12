Vida Urbana Serviço de atendimento 24 horas para usuários de drogas é inaugurado no Jardim Liberdade, em Goiânia Centro de Atenção Psicossocial contará com 12 leitos e oferecerá serviços que auxiliarão na reinserção social dos internos

O serviço 24 horas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) AD III Noroeste, no Jardim Liberdade, em Goiânia, foi inaugurado nesta sexta-feira (14). Serão atendidos no local usuários com distúrbios relacionados às bebidas alcoólicas e outras drogas. O CAPS AD III Noroeste contará com 12 leitos para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com idade ...