Cidades Servente de pedreiro espera há 7 dias por cirurgia no Hugo, em Goiânia Winguerson Gomes dos Santos, 23 anos, fraturou a perna esquerda e a bacia do lado direito em um acidente de trânsito em Caldas Novas

O servente de pedreiro Winguerson Gomes dos Santos, 23 anos, aguarda desde o dia 6 deste mês por uma cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), no Setor Pedro Ludovico, na capital. Morador de Caldas Novas, ele voltava para casa quando ao tentar desviar de um carro acabou fraturou a perna esquerda e a bacia do lado direito. Em nota, a assessoria do hospital i...