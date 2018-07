Cidades Sertanejos e amigos pedem orações para piloto sobrevivente de acidente aéreo Cristiano Rocha e o empresário Robson Alves Cintra estão em estado grave no Hugol; outras três pessoas morreram no local do acidente

O acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (27), no interior do Pará, comoveu familiares e amigos das vítimas, que usaram as redes sociais para pedir orações pela recuperação dos dois sobreviventes. Outras três pessoas estavam a bordo morreram no local da queda. O piloto Cristiano Felipe Rocha Reis e o empresário Robson Alves Cintra, foram resgatados em São...