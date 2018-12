Cidades Sertanejo doará violão para instituição caso instrumentos sejam recuperados Três violões do músico foram furtados no último dia 27, em Aparecida de Goiânia

O cantor e compositor Marcelo Martins, conhecido pelos hits como “Eu quero Tchu, eu quero tcha” e “Louca Louquinha”, afirmou que, se os seus três violões forem encontrados, em perfeito estado, ele fará a doação de um deles para que uma instituição que cuida da saúde de crianças carentes faça uma rifa ou um leilão. Os instrumentos do músico foram furtados de dentro do seu carro, no último dia 27, durante uma festa em Aparecida de Goiânia. Os violões furtados são: Taylor 214, Takamine P1 e Yamaha apx 1000. De a...