Vida Urbana Sertaneja Yasmin Santos lamenta acidente com morte em estrada goiana: 'Era para eu estar no ônibus' Batida entre ônibus da cantora, um ônibus do Exército e um caminhão tanque vitimou o motorista dela

"Eu sempre viajo com eles, conheço o motorista há bastante tempo, e dessa vez tive que voltar do show de avião, pois tenho um compromisso em Guarujá (SP). Eu desci do avião no aeroporto em Guarulhos e recebi a notícia pelo meu empresário. Fiquei em estado de choque", contou a sertaneja Yasmin Santos ao saber do acidente com o ônibus que levava sua equipe, nesse sábado (22), na BR-040, na altura de Cristalina, em Goiás. O motorista do ônibus morreu. Yasmin lamentou a perda e disse que era pa...