Cidades Serial killer enfrenta novo júri pela morte de morador de rua no Setor Coimbra Novo julgamento ocorre após uma falha no processo

O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 30 anos, conhecido como o serial killer, enfrenta nesta quinta-feira (21), um novo júri popular pela morte do morador de rua Marcos Aurélio Nunes da Cruz, de 34, após uma falha no processo. A sessão ocorre no Fórum Cível de Goiânia e é presidida pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas. No dia 5 de novembro de 2012, Marcos dormia...