Cidades Serial kiler será julgado nesta quinta-feira pela morte de Bruna Gleycielle Preso desde outubro de 2014, Tiago soma mais de 663 anos e 10 meses em penas pela morte de pelo menos 28 pessoas

Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer, será julgado, na manhã desta quinta-feira (19), pela morte de Bruna Gleycielle de Sousa Gonçalves, assassinada em maio de 2014, em um ponto de ônibus da avenida T-9, no Setor Jardim América, em Goiânia. A sessão está marcada para começar às 8h30, no Fórum Cível de Goiânia, no Setor Park Lozandes e será presidida pelo juiz E...