Cidades Ser humano é capaz de lembrar de 5 mil rostos Grupo de pesquisadores da Universidade de York decidiu testar a capacidade do cérebro humano para a tarefa

Quantos rostos você consegue reconhecer? Da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, com certeza. De celebridades e políticos também. Mas e daquele sujeito que você só viu uma vez? Ou da mulher com quem cruzou na rua? Pela primeira vez, cientistas conseguiram determinar o numero de faces de que as pessoas são capazes de lembrar: 5 mil, em média. ...