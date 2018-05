Cidades Sepultamento sob forte comoção

A última quinta-feira foi de grande tristeza para a capital, quando mais uma pessoa foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), em Goiânia. A advogada Laís Fernanda Araújo Silva, de 30 anos, foi morta dentro do seu carro no bairro Alto da Glória, em Goiânia, por volta das 21 horas. Ontem, às 18 horas, Laís foi sepultada sob grande comoção no Parque Memorial. ...