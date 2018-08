Cidades Separação judicial já basta para afastar seguro pela morte de cônjuge, diz STJ Ministros acolhem recurso de seguradora, eximindo-a da responsabilidade de indenizar sobrevivente que, embora separado judicialmente da segurada, alegava ainda manter vínculo matrimonial por não ter havido a conversão da separação em divórcio

A separação judicial, por si só, basta para justificar a negativa de indenização securitária pelo falecimento de cônjuge, não sendo necessário aguardar o divórcio para a descaracterização do vínculo afetivo. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de uma seguradora, eximindo-a da responsabilidade de indenizar o...