Vida Urbana Sensação térmica em Antonina, no Paraná, surpreende e chega a 81°C No horário em que foi registrado o calor extremo a temperatura média era de 40,2°C

A sensação térmica na cidade de Antonina, no litoral paranaense, surpreendeu os moradores e visitantes ao chegar a 81°C na tarde desta terça-feira, 18, segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). No horário em que foi registrado o calor extremo, às 16h, a temperatura média era de 40,2°C, mas o pico da marcação ocorreu cerca de uma hora antes,...