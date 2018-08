Cidades 'Semana Mundial da Amamentação' terá atendimentos e oficinas gratuitas em Aparecida de Goiânia Evento gratuito acontece neste sábado (4), entre 10h e 20h

O projeto Anhanguera Saúde, da TV Anhanguera, promove a “Semana Mundial da Amamentação” com atendimentos e oficinas gratuitas neste sábado (4), entre 10h e 20h, no Aparecida Shopping, em Aparecida de Goiânia. As mulheres que comparecerem no evento, irão receber dicas e orientações profissionais sobre amamentação, além de aprender a fazer a ordenha do lei...