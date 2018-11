Cidades Semana da Conciliação deve fazer 50 mil atendimentos até sexta

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) espera realizar 50 mil atendimentos na capital e no interior de hoje, 5, até sexta-feira, 9, durante a 13ª Semana Nacional da Conciliação. A solenidade de abertura será às 9 horas, no Fórum Civil da capital, no Park Lozandes, com a presença do presidente do TJGO, Gilberto Marques Filho, e do prefeito Iris Rezende. No loc...