Cidades Sem pagamento, lavanderia do Hugo paralisa operação Serviço de higiene de enxovais não funciona há dois dias e familiares de pacientes levam lençóis de casa para tentar minimizar o problema

A crise que atinge o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) aflige cada vez mais pessoas. Pacientes relatam que têm sofrido com a falta de medicamentos e insumos na unidade e também com o quadro reduzido de funcionários. Não há quem dê banho nos pacientes e nem mesmo materiais necessários para cirurgias. Com a situação, os órgãos responsáveis pelo hospital direcionam a re...