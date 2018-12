Vida Urbana Sem João de Deus, tradicional festa de Natal é realizada em Abadiânia Evento é promovido pela Casa Dom Inácio de Loyola e conta com distribuição de brinquedos a crianças

Sem a presença do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, a tradicional festa de Natal das Crianças realizada pela Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, é realizada neste sábado (15). A celebração teve início por volta das 11 horas, segundo Francisco Lobo, auxiliar direto do curador espiritual. A programação conta com almoço, a ser oferecido no início da tarde, c...