Cidades Sem cubanos, Saúde fica comprometida em cidades pequenas de Goiás Dos 93 municípios goianos com profissionais cubanos, 62 possuem menos de 20 mil habitantes. Gestores reclamam da dificuldade de contratar. Conselho reduz impacto

A maioria dos municípios goianos que contam com médicos de Cuba são de pequeno porte. Com a saída dos profissionais do programa do Governo Federal Mais Médicos, anunciada pelo país caribenho na última quarta-feira (14), essas cidades devem ficar com o atendimento na Saúde pública defasado. Atualmente, Goiás possui 198 médicos cubanos espalhados em 93 municípios. Desses, 66,6% t...