Cidades Semáforos registram problemas em Aparecida e na Capital Em Goiânia, o equipamento localizado na esquina das avenidas Paranaíba com a Goiás, no Centro, está travado apenas na luz vermelha

Dois semáforos apresentam problemas, na manhã desta sexta-feira (26), em Aparecida e na capital. Em Goiânia, o equipamento localizado na esquina das avenidas Paranaíba com a Goiás, no centro está travado apenas na luz vermelha e com isso o trânsito está lento no local. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) estão no local e...