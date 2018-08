Cidades Semáforos inoperantes deixam o trânsito lento em diferentes pontos de Goiânia

Vários semáforos estão inoperantes, na manhã desta quarta-feira (8), em diversos pontos de Goiânia. Um dos equipamentos inoperantes está nas Avenidas Milão com a das Bandeiras, no Jardim Europa. Os do cruzamento da Milão com a Avenida Veneza também estão intermitentes nos dois sentidos. O trânsito está lento nesses trechos. A A Secretaria Municipal de Trânsito T...