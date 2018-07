Cidades Semáforos estão desligados e inoperantes em diferentes pontos de Goiânia Os equipamentos do cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida Eurico Viana, no setor Mansões Goianas, estão desligados

O Semáforo da Rua 74 com a Rua 55, no Centro de Goiânia, está inoperante, na manhã desta quinta-feira (26), deixando o trânsito lento. Os equipamentos do cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida Eurico Viana, no setor Mansões Goianas, estão desligados. No Setor Crimeia Oeste, o semáforo da Avenida Goiás Norte com Avenida Bernardo Sayão, também está i...