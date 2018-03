Os semáforos da Avenida Contorno, no Setor Central estão apagados, nesta sexta-feira (2). O eletricista da Semafórica, Divino Costa, contou que esteve no local e os equipamentos estão funcionando somente com 50% da capacidade. “Um morador falou que durante a madrugada um transformador estourou. Com metade da capacidade o equipamento não funciona, fica piscando”, explicou.

A reportagem já entrou em contato com a Celg e aguarda um posicionamento da concessionária.