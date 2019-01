Vida Urbana Semáforos apresentam problemas em diferentes regiões de Goiânia De acordo com a SMT, a chuva que caiu na capital na madrugada deste domingo (13) causou estragos nos equipamentos

Quatro semáforos apresentaram problemas na manhã deste domingo (13), em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), o problema foi causado pela chuva que caiu na capital durante a madrugada. Um dos semáforos estragados é o da Avenida T-2 com a Rua 250, entre o Setor Coimbra e Vila Americano do Brasil. Os semáforos dos cruzamentos da Avenida 85 com...