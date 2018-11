Cidades Semáfaro do cruzamento das avenidas Perimetral Norte com a Goiás Norte está desligado em Goiânia Ainda não há previsão de quando será normalizada a situação

Um semáfaro que fica no cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Goiás Norte, próximo do Loteamento Mansões, está desligado desde as 13 horas desta terça-feira (20). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), o problema seria na rede de energia elétrica, que não estaria atendendo a demanda do equipamento. A SMT informo...