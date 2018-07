Cidades Seis vítimas da queda de avião no Campo de Marte têm quadro estável Dos sete ocupantes da aeronave, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens. O piloto não resistiu; vídeos mostram o momento do acidente

O quadro das seis vítimas da queda de uma aeronave de pequeno porte no Campo de Marte, na zona norte paulistana, é estável na manhã desta segunda-feira (30). O acidente aconteceu no início da noite desse domingo (29). Dos sete ocupantes do avião, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens. O piloto não resistiu aos ferimentos. ...