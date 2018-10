Seis detentos do presídio de Cristalina, localizado na região do Entorno do Distrito Federal, estão foragidos desde a madrugada deste domingo (7). Eles fugiram por um buraco feito na cela da triagem do local. Entre eles, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), estão pessoas que foram presas por cometer os crimes de homicídio e roubo. A fuga ocorreu por volta das 3 horas desta madrugada.

Até o final desta tarde, nenhum dos seis detidos havia sido recapturado. A DGAP abriu um processo de sindicância no presídio para apurar como se deu a circunstância da fuga. Os fugitivos são Alex Junio de Lima Santana, Andrey Pereira da Costa, Daniel Ferreira da Costa, Maicon Francisco da Silva, Marco Antonio Melo Franco e Reginaldo Almeida Silva.

Na noite de sábado (6), agentes penitenciários e policiais militares conseguiram conter a fuga de dois presos do Centro de Progressão de Pena (CPP) de Luziânia. Os agentes descobriram um túnel cavado na Cela 6 da Ala A do presídio, onde estavam os detentos Romário Carvalho e Fernando Rocha, e houve o início de um motim nas alas A e C.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para conter a rebelião e agentes prisionais tiveram de efetuar disparos com munição não-letal na Ala C. Os dois presos que estavam na Cela 6 foram transferidos para a unidade prisional de Valparaíso de Goiás.