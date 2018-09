Cidades Seis meses após assassinatos, caso Marielle aguarda solução Vereadora e motorista foram mortos a tiros no Rio de Janeiro

O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), 38 anos, e do motorista Anderson Pedro Gomes, 39 anos, completa nesta sexta-feira (14) seis meses. O crime ainda aguarda solução. As autoridades federais afirmam que até o fim deste ano as respostas virão. Para a viúva de Marielle, Mônica Benício, parentes, amigos e ativistas, a vereadora e o mo...