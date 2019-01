Vida Urbana Segurança suspeito de matar morador de rua é solto após audiência de custódia em Goiânia Segundo a Polícia Civil, a vítima estaria incomodando alguns clientes

O segurança, de 46 anos, suspeito de matar um homem em situação de rua foi solto após audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (17) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no Jardim Goiás, em Goiânia. O crime aconteceu na porta de uma farmácia, na noite desta terça-feira (16), no Setor Leste Universitário, próximo ao terminal Praça da ...