Vida Urbana Segurança na volta de feriado de Natal nas rodovias goianas preocupa Polícia Rodoviária Federal teme imprudência dos motoristas nas rodovias durante o dia e prevê que parada para Réveillon seja ainda pior. Dica é sair o mais cedo possível

Apenas nos dois primeiros dias da operação de final de ano em Goiás, as rodovias federais goianas foram locais para oito mortes, além de outra próxima a Cristalina, mas em região considerada do Distrito Federal. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 21 ocorrências de acidentes entre o último sábado e domingo, com ainda 12 pessoas feridas. As mortes, no e...