Segurança mata morador de rua com facada em Goiânia A vítima estaria incomodando alguns clientes, segundo a Polícia Civil

Um segurança de uma farmácia matou um morador de rua com uma facada, na noite desta terça-feira (15), na porta do estabelecimento, no setor Leste Universitário, próximo ao terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estaria incomodando alguns clientes. O suspeito empurrou o morador de rua para que fosse embora, mas ele continuou na far...