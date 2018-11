Cidades Segundo dia do Enem traz questões sobre genética, combustíveis e eleições

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 trouxe questões que abordaram a genética das plantas, o uso de combustíveis em veículos e a teoria das eleições. Neste domingo, 11, os candidatos resolveram 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza - que engloba as disciplinas de Química, Física e Biologia. Na avaliação de professores de cursinho...