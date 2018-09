Cidades Segundo 'Dia D' de vacinação contra sarampo e pólio é neste sábado (1º) em Goiânia; veja locais Na capital, serão 66 postos abertos das 8 horas às 17 horas em diferentes regiões

Postos de saúde em Goiânia abrem as portas neste sábado (1º) em mais um Dia ‘D’ da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Ao todo serão 66 postos abertos das 8 horas às 17 horas em diferentes regiões da capital. Crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço das vacinas que protegem contra as duas doenças. ...