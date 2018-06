Cidades Segunda linha interbairros em Aparecida de Goiânia começa a operar CMTC e RedeMob iniciam operação entre os terminais Araguaia e Maranata nesta quinta-feira (28). Início se deu no dia 15 de maio, entre Setor Santa Luzia e Terminal Araguaia

A partir das 7 horas desta quinta-feira (28), os moradores de Aparecida de Goiânia contarão com mais uma linha do sistema de transporte coletivo implantado na cidade desde maio último. A estimativa é que, inicialmente, cerca de 700 usuários utilizem a linha 972, entre os terminais Araguaia e Maranata, atendendo 13 bairros com um total de 55 mil habitantes. A Compan...