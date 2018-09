Cidades Segue em estado gravíssimo mulher que foi baleada na cabeça, em Aparecida de Goiânia (GO) Caso aconteceu no último domingo (9) e jovem estava com o filho de 1 ano e 10 meses no momento do crime

Maiani Silva de Souza, de 21 anos, baleada na cabeça na tarde do último domingo (9) segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De acordo com boletim enviado pela assessoria de comunicação da unidade de saúde, a jovem encontra-se internada em uma Unidade de terapia Intensiva (UTI), sedada e intubada, em estado gravíssimo. Ela foi atingida por dois tiros na cabeça enquanto andava com o filho de 1 ano e 10 meses, em uma rua do Jardim Helvécia, bairro de Aparecida de Goiânia. O caso foi encaminhado para o...