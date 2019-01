Vida Urbana Sedimentos de Brumadinho chegam a São José da Varginha, a 98 km da barragem Monitoramento é feito pelo Ministério de Minas e Energia. Governo federal também anunciou que a missão do Exército de Israel na cidade mineira chegou ao fim com êxito

O monitoramento do Ministério de Minas e Energia informou nesta quinta-feira, 31, que os rejeitos da barragem da mina do Córrego do Feijão, da Vale, chegaram ao município de São José da Varginha, a 98 quilômetros de Brumadinho. A informação foi divulgada pela Secretária de Comunicação do governo federal. Pouco antes da divulgação, o porta-voz da Presidência da Repúblic...