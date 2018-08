Cidades Sede do Samu muda de endereço em Goiânia Do Jardim Goiás, a administração vai para o 6ª Avenida, 2-102, no setor leste Vila Nova

A partir desta quarta-feira (8), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Goiânia terá uma nova sede. Do Jardim Goiás, a administração vai para o 6ª Avenida, 2-102, no setor leste Vila Nova. Segundo a coordenação do Samu, a mudança foi feita por determinação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. A medida teria sido adotada pela melhor estrut...