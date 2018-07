Cidades Sede da Prefeitura de Goiânia é transferida para comemorar 208 anos de Campinas Prefeito despacha no Colégio Santa Clara até às 12h de hoje

Como já é tradicional, a sede do executivo goianiense foi transferida na manhã desta sexta-feira (6), para Campinas, o mais antigo bairro da capital, que hoje comemora 208 anos. Até o meio-dia, o prefeito Iris Rezende e secretários despacharão do gabinete instalado no Colégio Santa Clara, localizado na Rua José Hermano. Além do prefeito e da primeira dama, secret...