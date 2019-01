Vida Urbana Secretaria de Saúde reclama de falta de negociação e diz estranhar greve na Vila São Cottolengo Hospital suspendeu atividades externas nesta sexta-feira (1º). Pasta estadual reclama que não houve prazo ou espaço para negociar os débitos

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) afirmou por meio de nota na tarde desta quinta-feira (31) que estranhou o anúncio do Hospital São Cottolengo e do Centro de Ensino Especial São Vicente de Paulo, feito hoje mais cedo em Trindade, de que os atendimentos externos das instituições serão suspensos a partir desta sexta-feira (1º), por tempo indeterminado, por conta dos at...