Cidades Secretaria de Saúde de Goiânia transfere sede da Central de Regulação para o Paço Serviços já começam a ser realizados a partir desta quarta-feira (8) no novo local

A sede da Central de Regulação de Vagas de Goiânia será direcionada para o Paço Municipal a partir desta quarta-feira (8), anunciou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além do trabalho da parte administrativa, o atendimento ao público dos serviços de média e alta complexidade, também será realizado no novo espaço. O local, que antes funcionava no antigo prédio do S...