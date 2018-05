Cidades Secretaria de Educação cria 840 cargos temporários e diz que concurso está mantido Justificativa de secretário para aumento é que número de alunos na rede cresceu e afirma que certame para 900 vagas ainda aguarda trâmites legais

Em decreto, o governador de Goiás José Eliton aumentou o número de cargos temporários na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). No total, são 840 novas vagas, 224 delas destinadas para funções administrativas e 616 para professores. Assim, o governador alterou o decreto do ano passado por este último divulgado ontem no Diário Oficial do Estado, pass...